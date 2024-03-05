MLB／日媒曝大谷翔平更注重這項訓練有望挑戰40轟40盜

道奇隊日籍球星大谷翔平昨天在熱身賽繳出3支3猛打賞，表現非常亮眼，日媒也發現大谷賽前的一個新舉動，指出大谷有望挑戰單季「40轟40盜」。

據《東京體育報》報導，道奇昨天與洛磯隊交手賽前，大谷已積極展開訓練，腰上套著訓練彈力帶，練習短距離衝刺與起步，長達20分鐘。報導指出，大谷上季在天使隊沒展現這種對跑壘的執著，今年可能更注重跑壘。

據Statcast統計，大谷去年衝刺速度為時速30.5公里，2022年為31公里，2021年為31.6公里，日媒認為大谷新賽季確定只會當打者，因此不只打擊，連跑壘也變很重要，總教練羅伯茲（Dave Roberts）也曾說過，新賽季會對大谷的跑壘開綠燈。

報導提到，大谷熱身賽多次展現盜壘意圖，有望挑戰成為史上第6位單季「40轟40盜」的選手。大谷去年盜壘嘗試26次，成功20次，成功率76.9％，報導指出，如果想40盜，成功率需提升至85%。