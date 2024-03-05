快訊

本土麻疹群聚擴大...羅一鈞籲民眾勿搶打疫苗 點名「這3縣市」需要戒備

高雄道路驚見「康丁斯基」抽象符號 交通局這樣解釋

IG放送「5大更新」快來玩！訊息15分內編輯、跟曖昧的人聊天更方便

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／日媒曝大谷翔平更注重這項訓練有望挑戰40轟40盜

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平(中)。 美聯社
大谷翔平(中)。 美聯社

道奇隊日籍球星大谷翔平昨天在熱身賽繳出3支3猛打賞，表現非常亮眼，日媒也發現大谷賽前的一個新舉動，指出大谷有望挑戰單季「40轟40盜」。

據《東京體育報》報導，道奇昨天與洛磯隊交手賽前，大谷已積極展開訓練，腰上套著訓練彈力帶，練習短距離衝刺與起步，長達20分鐘。報導指出，大谷上季在天使隊沒展現這種對跑壘的執著，今年可能更注重跑壘。

據Statcast統計，大谷去年衝刺速度為時速30.5公里，2022年為31公里，2021年為31.6公里，日媒認為大谷新賽季確定只會當打者，因此不只打擊，連跑壘也變很重要，總教練羅伯茲（Dave Roberts）也曾說過，新賽季會對大谷的跑壘開綠燈。

報導提到，大谷熱身賽多次展現盜壘意圖，有望挑戰成為史上第6位單季「40轟40盜」的選手。大谷去年盜壘嘗試26次，成功20次，成功率76.9％，報導指出，如果想40盜，成功率需提升至85%。

大谷翔平 道奇

延伸閱讀

MLB／大谷翔平3支3敲三壘打卻誤以為開轟 下一戰打天使

MLB／愛吃太太煮的咖哩 大谷翔平日媒專訪爆更多新婚細節

MLB／大谷翔平喜訊嚇到經典賽隊友 抱過大谷的人增加了

大谷翔平老婆真實身份曝光！疑似是「身高180公分」超正的她

相關新聞

MLB／日媒曝大谷翔平更注重這項訓練有望挑戰40轟40盜

道奇隊日籍球星大谷翔平昨天在熱身賽繳出3支3猛打賞，表現非常亮眼，日媒也發現大谷賽前的一個新舉動，指出大谷有望挑戰單季「40轟40盜」。 據《東京體育報》報導，道奇昨天與洛磯隊交手賽前，大谷已積

MiLB／潘文輝農場排名攀升第14 百哩火球搭1顆「轉速殺手」

大聯盟官網的30隊農場排名前30新秀，從今天開始放榜，效力費城人隊體系的台灣火球男潘文輝從去年的第20攀上第14，今年被...

MLB／打出生涯最差賽季後宣布退休 唐納森：在洋基打球很難

現年38歲的三壘手唐納森（Josh Donaldson）曾在2015年獲選美聯MVP，他今天在前洋基打擊教練凱西（Sean Casey）的節目上宣布退休。 唐納森生涯陸續效力運動家、藍鳥、守護者

MLB／「翔平不只有一平了」 天使隊友談大谷新婚太訝異

大谷翔平結婚的消息有多衝擊？過去在天使隊的隊友們也還在消化，後援投手艾斯特維茲（Carlos Estevez）直到現在聊...

MLB／大都會引進啦啦隊遭質疑 老闆酸回「本質迷」

大都會隊決定在今年球季加入啦啦隊「Queens Crew」，消息一出掀起紐約球迷討論，其中包括來自洋基球迷的批評，大都會...

MLB／費城人3年近1.26億留強投惠勒 寫最高均薪延長合約

美國職棒大聯盟MLB費城費城人今天宣布，球隊已跟陣中強投惠勒（Zack Wheeler）達成3年1億2600萬美元（約新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。