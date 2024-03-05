MLB／打出生涯最差賽季後宣布退休 唐納森：在洋基打球很難

現年38歲的三壘手唐納森（Josh Donaldson）曾在2015年獲選美聯MVP，他今天在前洋基打擊教練凱西（Sean Casey）的節目上宣布退休。

唐納森生涯陸續效力運動家、藍鳥、守護者、勇士及雙城，2022年被交易到洋基後成績大幅下滑，去年更繳出生涯最差表現，因此季中被DFA，隨後轉戰釀酒人，整季共出賽50場，累積13轟、26分打點，打擊率0.152。

唐納森受訪時回憶，被交易到洋基當下很驚訝，從沒想過穿上洋基球衣的模樣，他認為這是一件很棒的事，因為很多偉大球員效力過洋基，「我花了一點時間，習慣自己穿條紋球衣的樣子。」

不過唐納森也坦言，職業生涯最後兩年很艱辛，「在洋基打球很困難，我希望那些日子能打得更好，我覺得自己還有能力做到，但就是沒打出來。」

唐納森也透露做出退休決定的心境，「很傷心無法再上場打球，但同時是很快樂的時刻，因為我可以和家人一起，開啟人生下個篇章。」