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MLB／「翔平不只有一平了」 天使隊友談大谷新婚太訝異

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平結婚的消息有多衝擊？過去在天使隊的隊友們也還在消化。 美聯社
大谷翔平結婚的消息有多衝擊？過去在天使隊的隊友們也還在消化。 美聯社

大谷翔平結婚的消息有多衝擊？過去在天使隊的隊友們也還在消化，後援投手艾斯特維茲（Carlos Estevez）直到現在聊起來，還是難掩驚訝，但也為他感到開心，「現在他在這裡的家人不再只有一平（翻譯水原一平）了，有更多人可以陪他聊天是好事。」

道奇隊明天將在春訓熱身賽遭遇天使，大谷預計出賽，也將是他首度穿上道奇球衣面對前東家，此戰備受矚目。

大谷在2月29日閃電公布婚訊震驚各界，楚奧特（Mike Trout）日前坦言連大谷有女友都知道，艾斯特維茲也透露，應該天使全隊都不知道他在戀愛，聊起他結婚的消息直呼真的太酷，「首先要說的是恭喜，這真的是好事，但我真的很驚訝，這裡的每個人應該都滿驚訝的。」

艾斯特維茲表示，現在開始可以看到不同面貌的大谷，在美國的家人也不再只有一平，「他們兩個就像兄弟，一平對他來說是不可或缺的存在，現在他有更多人可以聊天，這是好事。」他說翔平對自己是要求嚴厲的人，隨時都在想棒球的事，「但在他犯錯或心情不好的時候，有太太在身邊給他支持，讓他想些其他事情，這會有很大幫助。」

他也對大谷的極機密戀愛也感到驚訝，「那麼鏡頭跟著他，他竟然可以保密到家，真的太神了，在我看來，這是他對女方的保護，他是超級球星，而他希望不要帶給太太太大的困擾，讓她可以一點一點去適應新生活。」

艾斯特維斯表示，還沒有向大谷表達恭喜，希望明天可以當面向他道賀，也想聽他聊聊新婚幕後的故事。

Mike Trout 天使 道奇

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