MLB／巨人無意網羅塞揚史奈爾 總管給鄧愷威等年輕投手機會

巨人隊日前補進4屆三壘金手套得主查普曼（Matt Chapman），儘管先發輪值還有補強空間，但巨人營運總裁薩伊迪（Farhan Zaidi）受訪時說，球隊計畫培養年輕先發投手，包含我國好手鄧愷威。

巨人休賽季一口氣補進李政厚、索勒（Jorge Soler）、墨菲（Tom Murphy）及查普曼，投手則引進火球男希克斯（Jordan Hicks），他預計將轉任先發。

目前兩屆塞揚左投史奈爾（Blake Snell）和蒙哥馬利（Jordan Montgomery）仍未決定新東家，不過薩伊迪對巨人年輕投手有信心，農場第9的布雷克（Mason Black）、威森杭特（Carson Whisenhunt）、魯普（Landen Roupp）和鄧愷威都被點名。

薩伊迪希望能提拔農場年輕投手，「他們缺乏經驗，會存在不確定性。不過當他們有機會證明自己，就必須在某刻和他們向前邁進，這是我們這幾年一直計畫的事，我們想讓投手群更年輕，給這些年輕球員贏下位置的機會。」