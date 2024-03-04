MLB／千賀滉大魔鬼指叉球罕見 遊騎兵唐寧嘗試非主流武器

遊騎兵隊今天在客場進行熱身賽，先發投手唐寧（Dane Dunning）再度測試新球路，結果有好有壞，對運動家隊投3局被揮出5支安打，但也飆出5次三振，他不再賣關子，大方承認就是現在大聯盟投手很少見的指叉球。

唐寧第3場熱身賽任務失4分退場，遊騎兵終場2：5落敗，他也吞下熱身賽首敗，強調新武器還在測試階段，如果投得順就繼續投，投不好再看如何調整。

唐寧去年兼任先發、後援任務，投出12勝7敗、防禦率3.70，生涯4年首次達到二位數勝投，也奪下世界大賽冠軍，今年開季定位第4號先發投手。

其實上周先發對決響尾蛇隊時，唐寧的神密球路被判定為速指叉球，他並未證實、也不否認，今天賽後才承認是指叉球，他說：「 投了一些很好的指叉球，所以很有趣，對手打好打壞都有，我投了4、5球都在第3局。」

遊騎兵官網指出，大都會隊千賀滉大最好的球路就是「魔鬼指叉球」，但這顆球可能是大聯盟投手最稀有的球種，去年除了千賀，只有洛磯隊後援投手卡拉塞提（Matt Carasiti）使用，目前已經不在該隊40人名單內。

唐寧本來擁有伸卡球、滑球、卡特球、變速球、曲球，最近勤練指叉球是想配合伸卡，增加更多破壞打者節奏的本錢；遊騎兵總教練波奇（Bruce Bochy）表示，很高興看到唐寧嘗試提高水準，他不是真正強投型，但藏球藏得很好，滑球、變速球、曲球都不錯，有很多欺騙打者的手段。