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MLB／林昱珉下放無緣大聯盟開季 響尾蛇教頭：不夠穩定

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
台灣左投林昱珉表現仍不夠穩定，新賽季將從小聯盟出發。 美聯社
台灣左投林昱珉表現仍不夠穩定，新賽季將從小聯盟出發。 美聯社

響尾蛇隊今天公布第一波下放名單，20歲台灣左投林昱珉也在列，今年無緣從大聯盟開季，總教練羅夫洛（Torey Lovullo）指出，看到他有好的球威，但還不夠穩定，也明確告訴他希望他加強的課題。

林昱珉未在40人名單內，以受邀球員的身分來到大聯盟春訓，因農場潛力新秀排名第四、投手排名第一而受到高度關注，在春訓熱身賽登板1場狀況不理想，2月27日投0.1局慘失5分。

響尾蛇第一波裁撤後春訓營剩下60人，9人下放名單包括林昱珉，接下來將到小聯盟春訓基地，等待開季分發層級。

羅夫洛表示，「我有看到他的球威，但是還有點不夠穩定，我沒有期待他要一直都是完美狀態，尤其是他還這麼年輕。」他指出，林昱珉的球有容易被攻擊的地方，他自己也還在慢慢發覺這點，羅夫洛也對他的球質、球速都有許多誇讚，這些都在林昱珉的武器庫內，但需要他在對的時機拿出來用。

羅夫洛表示，今天每位走進他辦公室的人，他都會詢問他們是否知道自己接下來要加強的課題，如果選手的回答和教練想法一致那很棒，如果不一樣，那他會請那個位置的教練向選手說明。至於和林昱珉說了什麼，他回應：「我要求他變更穩定，我知道他是有能力在一個打席內運用4到5顆不同角度、轉速、進壘的投手。」

大聯盟 林昱珉 響尾蛇

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