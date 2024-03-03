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MLB／官網盤點日本強投 狂K兄弟的戶鄉翔征入列
大聯盟日本勢力最來越多，不僅大谷翔平獲得10年7億美元大約，今年更加入山本由伸、今永昇太、松井裕樹等人，大聯盟官網也特別撰文介紹未來可能進軍大聯盟的日本強投，昨天剛在台北大巨蛋登板的戶鄉翔征也被提及。
大聯盟官網盤點5名有望挑戰大聯盟的日本投手，第一個提及的不意外是「令和怪物」佐佐木朗希，他在日職生涯短短三年就展現出壓制力，2022年締造完全比賽紀錄，去年球季在91局投球中飆出135次三振。
官網指出，佐佐木朗希的速球均速為98哩，在經典賽大家也都看過他的102哩火球，但這還不是他的主要武器，最致命的是具有超過90哩、下墜幅度近30吋的指叉球。
官網另外點名的四名球員包含歐力士隊投手山下舜平大、西武隊高橋光成以及平良海馬、中日龍高橋宏斗，另外也舉出3名值得關注的球員，讀賣巨人右投戶鄉翔征、歐力士宮城大彌，以及中日龍小笠原慎之介。
戶鄉翔征的厲害之處，昨天台灣球迷才親眼見證，「TOYOTA 2024 讀賣巨人軍90週年紀念 台灣試合」中，他代表讀賣巨人隊對上中信兄弟，先發3局投出6次三振沒有掉分，只被敲2支安打，春訓階段就展現壓制力。
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