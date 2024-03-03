MLB／棒球初體驗挑火腿11號球衣 達比修有女兒流著鬥士隊血液
教士日籍投手達比修有前日在X貼出女兒的背影照，並發文表示，「今天是我女兒第一次棒球練習。」有趣的是，女兒穿的是他前東家日本火腿的球衣，後面還繡達比修有名字及11號背號。
綁著馬尾的小女孩背影，達比修有女兒第一次打棒球，達比修有寫道，「這件球衣是我女兒自己選的，看來她的身體流著鬥士隊(日本火腿鬥士隊）的血液，哈哈。」
這則貼文吸引了破百萬觀看，球迷們紛紛留言：「太可愛了！」、「對你女兒的未來充滿期待。」、「很開心你女兒選擇鬥士隊的球衣。」、「這會讓我感動到哭。」
值得一提的是，達比修有在去年年底也曾在X發出他擔任捕手，蹲捕接兒子投球的影片，兩位孩子皆對棒球有興趣，球迷們也對他們的未來充滿期待。
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