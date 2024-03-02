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大谷首度「已婚男」出賽3打席都上壘 賽前和隊友比身高
大谷翔平閃電宣布「已婚男」身分後的第一場比賽，今天在春訓熱身賽擔任道奇隊第二棒出賽，敲出1安打、2保送，3打席都上壘。
道奇今天在熱身賽面對守護者隊，大谷擔任第二棒、指定打擊，總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽前預告，預計讓他打3打席，「我會堅持3打席的計畫啦！但如果第一打席就開轟，可能就是1打席喔！」
大谷首打席選到保送，無法1打席下班，第2打席則在第3局二壘有人時敲安、挹注1分打點，幫助道奇先馳得點，第5局再度選到保送，大谷也在上壘後按照原定計畫收工，一壘換上代跑。
大谷29日深夜公布已經結婚的消息，昨天面對大批媒體訪問追問與女方的交往、結婚經過，今天回歸訓練、出賽模式，熱身時也被捕捉有趣景象，與隊友弗里曼（Freddie Freeman）背對背比畫身高，根據官方資料，弗里曼6呎5寸（約195.6公分），大谷則是6呎4寸（約193公分），畫面上也確實顯示弗里曼略高一點點。
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