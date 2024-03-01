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MLB／上澤直之初登板被震撼教育 2局失7分自認還在適應

聯合新聞網／ 綜合報導
上澤直之。 路透
上澤直之。 路透

前日本火腿隊投手上澤直之休賽季挑戰大聯盟，最終與光芒隊簽小聯盟約。他今天迎來春訓初登板，面對勇士隊主投2局被敲2轟，狂失7分，防禦率為31.50。

上澤直之第3局登板，首名打者歐蘇納（Marcell Ozuna）敲安，處理掉達諾德（Travis d'Arnaud）後，被佛列契（David Fletcher）和伊凡斯（Phillip Evans）各敲出一支二壘安打，失掉2分。

接著又對瓦茲奎茲（Andrew Velazquez）投出觸身球，好不容易解決利貝拉托（Luis Liberato）取得2出局，又被瓦德爾（Luke Waddell）敲安掉分，下一棒沃爾（Forrest Wall）轟出三分砲，這局總共失掉6分。

第4局上澤直之續投，馬上被毆蘇納敲出陽春砲，達諾德接著敲出安打，上澤製造雙殺和投出三振，順利結束這局投球。總計本場比賽主投2局被敲8支安打，失掉7分自責分，投出1次三振，沒有保送。

據光芒隨隊記者托普金（Marc Topkin）報導，上澤直之認為投球時鐘、局與局的時間及電子暗號系統還要適應，有信心下次登板能變好。

光芒

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