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MLB／震撼彈！ 29歲大谷突宣布結婚
日本「二刀流」球星大谷翔平在四年一次的2月29日拋出震撼彈，昨日透過社群媒體發布結婚喜訊，消息來得突然，球迷們邊震驚邊給予祝福，而大谷的人生清單中又有一項可以打勾。
大谷翔平今年球季以10年、7億美元合約加盟道奇隊，這位黃金單身漢鮮少傳緋聞，行程被棒球塞滿，戀愛生活一直受到關注卻從未有解答，昨突然宣布與一名日本女性結婚。
在社群平台聲明中，大谷翔平說：「隨著賽季即將展開，今天想向大家報告結婚一事，在這支新的團隊、新的隊伍，我們兩人（還有狗狗）會齊心協力互相支持，與球迷們一起走下去，希望能得到大家溫暖的關注。」
大谷翔平的人生在此之前都圍繞著棒球，從小就擬定「野球人生」規劃表，訂出加入大聯盟、拿下世界大賽冠軍等目標，其中進入大聯盟先發輪值、拿下經典賽MVP都已經達成。
棒球之外，其他的人生規畫大谷翔平也寫得很詳細，包含「26歲結婚」、「28歲長子出生」、「57歲退休」等，而29歲的大谷在昨天宣布婚訊，比計畫晚了3年，至於計畫生3胎的時間表也可能要延後了。
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