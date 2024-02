MLB／大谷翔平妻子是誰？美媒：韓國賽她可能會出席

大谷翔平婚訊不只在日本,連美國各大媒體也都以重大新聞做處理,而各方都在猜測大谷妻子究竟是誰?美國媒體《Yahoo Sports》作家貝爾(Jack Baer),在其報導大谷婚訊新聞時,最後寫了一句,「The Dodgers are scheduled to open their season on March 20 against the San Diego Padres in South Korea. Perhaps Ohtani's wife will be in attendance.」(道奇預定3月20日在韓國對教士隊展開新球季,大谷翔平妻子可能會出席。)

大谷翔平是在美國時間凌晨時間宣布結婚消息,美國各大媒體包括大聯盟官網、今日美國報、CNN均第一時間做出報導,今日美國報報導說,「大谷在洛杉磯先獲得戒指了,不過,有機會再2024年晚一些拿到另一枚(冠軍戒)。」

CNN則報導說,「有網友留說:大谷要結婚了!不知道那個幸運的女孩是什麼樣子呢!」

美國ESPN、Yahoo Sports也都透露出相關訊息,其中Yahoo Sports指出大谷妻子可能會在韓國賽出席最引人注意。