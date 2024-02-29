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MLB／大谷翔平妻子是誰？美媒：韓國賽她可能會出席

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平。 美聯社
大谷翔平。 美聯社

大谷翔平婚訊不只在日本，連美國各大媒體也都以重大新聞做處理，而各方都在猜測大谷妻子究竟是誰？美國媒體《Yahoo Sports》作家貝爾(Jack Baer)，在其報導大谷婚訊新聞時，最後寫了一句，「The Dodgers are scheduled to open their season on March 20 against the San Diego Padres in South Korea. Perhaps Ohtani's wife will be in attendance.」(道奇預定3月20日在韓國對教士隊展開新球季，大谷翔平妻子可能會出席。)

大谷翔平是在美國時間凌晨時間宣布結婚消息，美國各大媒體包括大聯盟官網、今日美國報、CNN均第一時間做出報導，今日美國報報導說，「大谷在洛杉磯先獲得戒指了，不過，有機會再2024年晚一些拿到另一枚(冠軍戒)。」

CNN則報導說，「有網友留說：大谷要結婚了！不知道那個幸運的女孩是什麼樣子呢！」

美國ESPN、Yahoo Sports也都透露出相關訊息，其中Yahoo Sports指出大谷妻子可能會在韓國賽出席最引人注意。

日本 美國

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