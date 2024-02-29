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MLB／紅襪蝴蝶球大師5個月前才去世 妻子也因癌症離世

聯合新聞網／ 綜合報導
威克菲德一家四口。 美聯社
威克菲德一家四口。 美聯社

紅襪隊「蝴蝶球」名投威克菲德（Tim Wakefield）去年10月因腦癌離世，享年57歲。沒想到他的遺孀史黛西（Stacy Wakefield）近日也因胰臟癌病逝。

威克菲德的家人透過紅襪球團發布則個遺憾消息，「這種損失難以想像，特別是不到5個月前我們失去Tim，我們都心碎了。我們感到非常幸運，她曾在我們生活中，她將與一生的摯愛Tim相聚，這點讓我們感到欣慰。」

威克菲德1998年選秀會被海盜隊選中，1992年登上大聯盟，1995年轉戰紅襪，他與史黛西在2002年結婚，育有2子。

威克菲德生涯在大聯盟共出賽627場，累積200勝，防禦率4.41，2009年入選過明星賽，曾幫紅襪奪下2次世界冠軍。

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