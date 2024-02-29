棒球／DAZN宣告轉播台鋼雄鷹賽事 加碼抽MLB首爾站門票

台鋼雄鷹隊今年升上中職一軍，賽事由誰轉播？今天答案揭曉。DAZN將轉播台鋼雄鷹全主場賽事，加上樂天桃猿隊主場、美職大聯盟、日職太平洋聯盟，滿滿棒球賽事；配合3月1日登台活動，還推出海外開幕戰首爾站門票抽獎活動。

英國DAZN集團旗下的三個頻道DAZN 1、DAZN 2、DAZN 3將在3月1日跟台灣觀眾見面，DAZN日本暨亞太區執行長笹本裕表示：「透過我們電視頻道在台灣將近100% 的普及率，台灣觀眾將更能夠認識DAZN這個品牌，以及我們未來將帶給大家的一站式服務，包括觀賞直播或隨選運動賽事、聆聽或閱讀體育新聞、玩遊戲、購買票券及商品。」

DAZN台灣董事總經理鄧儒宗表示：「為提供台灣觀眾更多元的收視服務，除了透過電視頻道的高普及率，DAZN集團決定在台灣全力衝刺OTT服務。」

今年DAZN首先為棒球迷們帶來的大消息，就是將在中華職棒35年轉播台鋼雄鷹全主場賽事，除此之外，DAZN也將轉播中華職棒樂天主場、MLB美國職棒大聯盟、日本職棒太平洋聯盟，為球迷呈獻全台最多的棒球賽事轉播。

英國DAZN集團旗下的三個頻道DAZN 1、DAZN 2、DAZN 3將在3月1日跟台灣觀眾見面。圖／DAZN提供

3月2日起，美國職棒大聯盟春訓登場，由今年話題十足的宇宙道奇打頭陣，「克里夫蘭守護者 vs 洛杉磯道奇」早上9點直播；緊接著日本職棒熱身賽將自3月3日周日下午1點起開跑，由2023日職太平洋聯盟冠軍歐力士猛牛對上橫濱DeNA海灣之星；中華職棒熱身賽自3月14日開始轉播，首場賽事為「味全龍 vs 富邦悍將」。

豐富的棒球賽事外，DAZN今年也將在3月初帶來企業排球聯賽季後賽，4月中起轉播世界射箭系列賽事、企業射箭、TSR機車錦標賽。5月底迎來西班牙足球甲級聯賽最後一輪精彩賽事。

為回饋台灣觀眾支持，DAZN與美國職棒大聯盟合作，讓台灣的球迷有機會前往高尺天空巨蛋親眼目睹大谷翔平英姿，即日起只要追蹤DAZN臉書粉專，在「體育狂粉召集令」活動貼文底下留言區寫下希望看到的賽事，同時標註三位好友，就有機會得到兩張MLB韓國海外開幕戰門票，以及樂天桃猿VIP包廂貴賓券等多樣好禮。