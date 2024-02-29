快訊

LINE免費貼圖4款來了！「找我嗎」、「隨便啊」愛裝傻必下載 也有求愛語句

鍾明軒大陸行吐真心話「很喜歡這個地方」 陸網友：很認同

台鐵貨車注音符號藏奧秘 載到「這個貴客」還得打折

MLB／山本由伸初登板2局王牌身手 忘記出局數被大谷虧

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
山本由伸加入道奇隊後的熱身賽初登板在今天亮相，先發2局投出3K，被敲1支安打沒有掉分，展現王牌架式。 美聯社
山本由伸加入道奇隊後的熱身賽初登板在今天亮相，先發2局投出3K，被敲1支安打沒有掉分，展現王牌架式。 美聯社

頂著日本最強投手頭銜來到美職的山本由伸，加入道奇隊後的熱身賽初登板在今天亮相，面對遊騎兵隊，先發2局投出3K，被敲1支安打沒有掉分，展現王牌架式卻又透露出迷糊一面，一度忘記出局數，大谷翔平趁機虧爆。

道奇隊今天雖以4：6輸給遊騎兵隊，但山本由伸的表現令人振奮，他先花6顆球三振對手，接著被敲出安打，但又讓朗福德（Wyatt Langford）敲出雙殺解圍。

第2局繼續登板，山本由伸連抓2出局後，三振掉塔維拉斯（Leody Taveras）結束工作，但他卻忘記出局數，一度要走回投手丘，只見大谷翔平在場邊大手一揮，叫他趕快退場。

總教練羅伯茲（Dave Roberts）透露，山本由伸退場後，大谷翔平還虧了他一下，「你知道，我們大聯盟1個半局只有3個出局數喔。」山本由伸則笑說：「我忘記了，我知道已經3出局，但當下的氣氛不太一樣，所以我就搞錯了。」

不過當山本由伸退場時，不僅現場觀眾鼓掌致意，大谷翔平也以笑容歡迎這位學弟，大谷今天雖然不在打線中，但仍在場邊相挺，山本由伸就說：「我以為他不會來，所以這真的讓我滿開心的。」至於大谷翔平對於他今天投球的評價，山本由伸笑說：「他說『So-So（普普）』。」

山本由伸在休賽季以12年3.25億美元合約轉戰道奇，首戰2局無失分，19球有16顆好球，11顆四縫線速球的球速落在94到96哩，另外還投了曲球、指叉、卡特球。

山本由伸認為這是好的開始，羅伯茲也給予好評：「他靈活運用自己的武器庫，攻擊好球帶、製造揮空，非常的有效率，對我們來說，翔平初登場了、由伸今天也初登板了，令人非常非常的興奮。」

大谷翔平 山本由伸 道奇

延伸閱讀

MLB／大谷翔平道奇首戰就開轟 MVP連線感覺被保護

MLB／山本由伸合約附贈好友參與一日練球 道奇還錄影分析

MLB／大谷翔平還沒出賽就吸票 道奇高層嚇到：從沒看過

MLB／山本由伸首秀可能是開幕戰！道奇主帥敲定首爾賽先發

相關新聞

MLB／張育成首打席揮棒傷退 光芒教頭：應要休息3到8周

光芒對旅美好手張育成今天在春訓熱身賽第二場先發，首打席揮棒時突然感到疼痛，不得不提前退場，後續診斷原因為左腹斜肌拉傷，可...

MLB／鄭宗哲敲423呎怪力轟 海盜教頭讚：滿滿能量

海盜隊台灣小將鄭宗哲今天轟出一發423呎的大號全壘打，今年大聯盟春訓首轟出爐，也是生涯第二次在大聯盟熱身賽開轟，鄭宗哲說...

MLB／山本由伸初登板2局王牌身手 忘記出局數被大谷虧

頂著日本最強投手頭銜來到美職的山本由伸，加入道奇隊後的熱身賽初登板在今天亮相，面對遊騎兵隊，先發2局投出3K，被敲1支安...

MLB／陳聖平支援大聯盟熱身賽 2安2打點官網選為最佳表現

響尾蛇隊旅美台將陳聖平今天支援大聯盟春訓熱身賽，替補登板把握住僅有的2打席機會，全部都敲安，外帶2分打點，生涯首次大聯盟...

MLB／金鶯網羅前勇士王牌當福袋 再補二壘金手套王寇頓

金鶯隊今天確定以小聯盟合約簽下前勇士隊王牌投手德黑蘭（Julio Teheran）及金手套二壘手王寇頓（Kolten Wong），都附帶大聯盟春訓邀請。 現年33歲的德黑蘭效力勇士9年期間，曾兩

MLB／這次春訓有家人陪伴 張育成曬一家四口照老婆成亮點

以小聯盟約加盟光芒的張育成，春訓首戰就開轟，原因可能是因為有家人陪伴的溫暖，今日稍早在IG上分享一家四口的照片，高喊「家人就是我的全世界」展現好心情，網友也紛紛湧入留言祝福，同時稱讚張育成老婆的好身材

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。