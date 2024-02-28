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MLB／這次春訓有家人陪伴 張育成曬一家四口照老婆成亮點
以小聯盟約加盟光芒的張育成，春訓首戰就開轟，原因可能是因為有家人陪伴的溫暖，今日稍早在IG上分享一家四口的照片，高喊「家人就是我的全世界」展現好心情，網友也紛紛湧入留言祝福，同時稱讚張育成老婆的好身材。
事實上張育成和老婆感情相當好，在IG廣播社群內常分享兩人互動，張育成老婆在飛抵美國途中也一路和網友回報進度，今日則Po出一家四口在豔陽高照的球場邊合照，讓網友高喊羨慕，紛紛留言「有妻小陪伴在身邊 絕對能無後顧之憂」、「衝上大聯盟」、「好幸福、也恭喜你的首發全壘打」、「看到部長回歸好開心、夫人好靚」等為他打氣。
另外也有網友指出照片中的亮點，就是張育成老婆的好身材，她帶著光芒球帽、搭配低胸上衣與深色長褲，整個人又高又瘦，大讚「一點都不像2個孩子的媽」、「名符其實的辣媽」。
儘管今年張育成簽下的是小聯盟合約，前進大聯盟之路有更嚴峻的考驗，但春訓首戰開轟就有好的開始，他也表示，「我認為不管我和哪隊簽約，當球隊需要我時，我都必須讓自己每場比賽作好準備，拿出100%。」
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