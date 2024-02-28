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MLB／勇士初登板完美2局 塞爾不在意角色：把球給我就好
左投塞爾（Chris Sale）改穿上勇士隊球衣，今天首次在春訓熱身賽登板就投出2局、6上6下，最快球速來到97哩，無論接下來要擔任先發或後援，塞爾的回答都是一樣的：「把球交給我。」
塞爾2017年加盟紅襪隊後曾有過2年好光景，然而接下來成績直直落，這個休賽季被交易到勇士隊，重新出發，過去四個球季都曾因為受傷無法投滿整季，今年春訓有好的開始。
勇士隊今天雖以4：13輸給海盜隊，不過在塞爾先發的2局裡，完全沒讓對手上壘，第2局更是連續3次三振，總計25球投出4次三振。
「春訓第一場先發，大家都會想要踏出好的第一步。」塞爾表示：「最重要的是，把球投進好球帶，感覺身體養成的狀況，我喜歡當作正式比賽去投，感受競爭與張力，所以對於今天的成果當然是滿意。」
根據「Baseball Savant」的紀錄，去年球季塞爾僅有3%的速球球速超過97哩，而今天投球均速為94.9哩，很接近全盛時期表現，塞爾在2018年時投球均速有95.2哩，塞爾對於目前狀況也感到滿意，「我需要的人們都在身邊協助我，自己要做的就是找回成功。」
不過因過往的傷病史，勇士隊今年使用塞爾的方式可能會多增加幾天休息，塞爾對此毫無意見，「如果你要我投1休4，把球交給我就好；要我投1休5？把球給我；要我擔任牛棚？把球給我。我都不在意，只要有人叫我投球，我就會投球。」
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