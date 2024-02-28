MLB／大谷翔平拿外野手套以防萬一 道奇教頭：還是專注DH

日籍球星大谷翔平轉戰道奇隊的首戰，在今天春訓熱身賽完成第二棒、先發指定打擊任務，特別的是，他還拿著外野手手套出現，總教練羅伯茲（Dave Roberts）感到新鮮，但也說：「目前還是讓他當指定打擊（DH）。」

大谷翔平今天總計3打數1安打，首打席吞下三振、第2打席敲出滾地球形成雙殺，最後在5局下轟出一發兩分砲之後收工，對於今日大谷表現，羅伯茲說：「這是他在道奇隊對外的的第一場比賽，結果就開轟，我有預感之後會有更多轟。」

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(via @MLB)pic.twitter.com/Zn3cGXAaky — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) 2024年2月27日

而今天比賽之前，大谷翔平拿著外野手套出現，他在接受日本媒體訪問時表示：「或許會有個時機點是需要我擔任外野手，如果到時候才準備就來不及了，提前準備是很重要的。」

「目前看起來不會發生。」羅伯茲聽聞此事時說：「我們的名單中有很多外野手，才安排他擔任指定打擊，除非我有聽到不同想法，目前就是專注讓他當指定打擊。」

不過羅伯茲也說，未來會發生什麼事很難說，大谷翔平願意提前準備是一件好事，「他希望讓道奇隊處於更好的狀況，對於這點我是全力支持。」