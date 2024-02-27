MLB／熱身賽飆153公里 菊池雄星：稍微安心一點

藍鳥32歲日籍投手菊池雄星今熱身賽初登板，先發主投2局送出3次三振，被擊出一支安打，沒有失分，本場比賽最快球速來到95英里(約153公里），菊池雄星也表示心情上稍微安心一點。

根據日媒《體育報知》報導，菊池雄星受訪說道，「如果在這個時期能投到95英里，心情上會稍微安心一點，畢竟自己是以速球為主的投手。」上個賽季他的速球使用率為45％。

大聯盟官網報導，藍鳥總教練施奈德（John Schneider）被問到哪名球員進入春訓營時狀態更好，施奈德第一個想到的選手就是菊池雄星。他充滿熱情地過來並說，「OK，我比前一年更好了。」施奈德說，「今年他又踏出一大步。」

菊池雄星認為自己還有進步空間，正在嘗試許多不同的事情來為新球季做準備。他提到，藍鳥隊投手教練沃克（Pete Walker）希望他今年多丟一些變速球，就算因此保送變多也沒關係，上季菊池變速球使用率為9.7％。

今年是菊池雄星的合約年，和藍鳥3年3600萬美元來到最後一年，上季他先發32場，交出生涯單季最多的11勝，防禦率3.86也是生涯最佳，共投167.2局賞181次三振。