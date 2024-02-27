MLB／6年前報名當大谷好友 赫南德茲終於和他同隊了
工具人赫南德茲（Kike Hernandez）以一年400萬美元合約回歸道奇隊，媒體、網友馬上想起他在2017年冬天向大谷翔平的「告白」，如今終於如願，與大谷當隊友。
大谷2017年球季結束後挑戰大聯盟，當時赫南德茲在個人推特上留言寫道，「親愛的大谷翔平，如果你和我們簽約，我願意為你改變守備位置，如果你願意，我也可以在牛棚為你接捕。」
赫南德茲進一步提到，「差點忘了說，我和達比修有、前田健太都是很要好的好朋友，只是順口說一下啦！搞不好你也需要一個。」文末署名「Kike敬上」，招募大谷超有誠意。
經過漫長等待，赫南德茲確定回歸道奇，他也在個人X上幽默留言：「消息來源指出，我回來了！第一個報導的人是我自己。」消息一出，媒體馬上想起他在2017年的留言，就有報導提到：「6年過去，他終於有機會搭起和大谷的友誼橋樑了。」
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