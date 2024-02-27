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MLB／終生巨人沒了！ 37歲游擊克勞佛轉戰紅雀

聯合新聞網／ 綜合報導
克勞佛。 美聯社
克勞佛。 美聯社

據大聯盟官網記者費恩森（Mark Feinsand）報導，紅雀隊將簽下前巨人隊明星游擊手克勞佛（Brandon Crawford），合約細節尚未出爐，待體檢完成後正式生效。

現年37歲的克勞佛職業生涯前13季都效力巨人，為巨人出賽共1654場，排隊史第7名，2012年和2014年幫助球隊奪下世界冠軍，入選過3屆明星賽，有4座游擊金手套獎。

不過克勞佛上季表現大幅下滑，出賽93場，只敲出7轟、38分打點，打擊率0.194，勝場貢獻值（WAR）-1.3。

紅雀今年主戰游擊手預計是農場頭號大物溫恩（Masyn Winn），他去年守備表現不俗，但打擊成績慘不忍睹，122打數僅21支安打，累積2轟12分打點，打擊率0.172。簽下克勞佛可說是買一份保險。

巨人 紅雀

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