MLB／不意外！有中國公司註冊大谷翔平商標 媒體人曝大問題

大谷翔平是當今大聯盟的指標球星，他不只在美國和日本等棒球盛行的國家受歡迎，連不太重視棒球的中國大陸也嗅到大谷商機，據日媒《東京體育》報導，有一家來自中國福建省的公司，竟打算以大谷翔平的名字申請商標權。

報導指出，中國公司近年多次註冊與日本有關的商標權，「無印良品」進軍中國市場時，被搶先以「无印良品」註冊商標的公司起訴。知名動漫「鬼滅之刃」、花滑王子「羽生結弦」、日本皇室成員「秋篠宮」和「佳子」的名字都曾被申請商標，有些甚至已開發商品，有些則被駁回。

現居日本的中國裔記者周來友指出，大谷翔平的名字被一家來自福建的公司申請商標，商標分類有「T恤、嬰兒服裝、泳衣、雨具、靴子、帽子、手套和圍巾」。該公司去年12月就申請，今年1月受理審查中，如果通過，該公司就能在中國銷售有大谷翔平名字的產品，將影響日本與美國公司銷售大谷商品，恐會使中、日、美3國的關係出現重大問題。

值得一提的是，「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）的中文名、「QIAODAN」和圖形也曾被中國公司挪用，喬丹本人2012年提起訴訟，直到2020年商標權之爭才落幕。「喬丹體育股份有限公司」2021年將企業名變更為「中喬體育股份有限公司」。