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MLB／林昱珉初登板0.1局核爆5分 當地媒體形容「災難」

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
20歲台灣左投林昱珉的春訓熱身賽初登板，經歷一場慘烈的震撼教育，面對7人次只取得1個出局數、狂失5分。 美國聯合通訊社
20歲台灣左投林昱珉的春訓熱身賽初登板，經歷一場慘烈的震撼教育，面對7人次只取得1個出局數、狂失5分。 美國聯合通訊社

20歲台灣左投林昱珉的春訓熱身賽初登板，經歷一場慘烈的震撼教育，面對7人次只取得1個出局數、狂失5分，記上救援失敗，他所效力的響尾蛇隊終場以8：9不敵運動家隊。

林昱珉為自家農場排名最高的投手新秀，儘管還不在40人名單，但今年參與春訓以來獲得高度關注，今天首度在熱身賽登板備受期待，結局卻不理想，最終投0.1局被敲4安打、失5分，投出2次保送、1次三振，包括挨了朴孝俊的三分砲。

林昱珉在第6局登板，先被連敲2支安打後出現暴投送分，緊接著投出保送，雖面對布朗（Seth Brown）飆出三振，還是沒能穩住陣腳，後續被艾瓦瑞茲（Armando Alvarez）敲安、朴孝俊開砲，再投出保送後，響尾蛇決定換投，比分已從7：3領先變成7：8落後。

林昱珉此役直球球速達92到94哩之間，但變化球控球遇到麻煩，導致球數落後之後被打得扎實，當地媒體形容「災難般的表現」。

響尾蛇總教練羅夫洛（Torey Lovullo）指出，林昱珉的投球動作有點跑掉，導致控球失準，對手逮到了這一點，趁機攻下大局。

林昱珉 響尾蛇

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