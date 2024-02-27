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MLB／鄭宗哲強力打穿中間防線 今年春訓首安首分都出爐
效力海盜隊的22歲旅美內野手鄭宗哲，今年以40人名單選手之姿挑戰大聯盟春訓，連續3場在熱身賽替補登場，今天2打數敲出1支強勁穿越中間防線的安打，這也是他在今年春訓熱身賽的首安。
海盜今天以4：8不敵藍鳥隊，鄭宗哲在第6局代打登場，面對右投格林（Chad Green）擊出左外野飛球遭到接殺，第8局面對左投梅札（Tim Mayza），將他的92.4哩伸卡球打向中間方向，擊球初速101.2哩，二壘手撲下去攔不到這球，鄭宗哲先搞定今年春訓首安，阿坎塔拉（Sergio Alcantara）的安打再將他送回本壘，跑回的第一分也到手。
鄭宗哲接替游擊位置，參與一次雙殺守備，是在7局下一出局、一壘有人史奈德（Davis Schneider）的打席，打向游擊方向，鄭宗哲接球後策動雙殺，結束該局藍鳥攻勢。
鄭宗哲至今在熱身賽出賽3場，累積5打數敲出1安打、跑回1分。
藍鳥此役先發投手為日籍投手菊池雄星，投2局被敲1安打、無失分，送出3次三振，春訓首場出賽有好的開始。
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