韓職棒冠軍隊來嘉義春訓 可望一睹秋信守等球星風采

韓國職棒冠軍球隊SSG登陸者隊2月16日起在嘉義市立棒球場為期近1個月的春季訓練，除了進行球隊集訓，更安排3月1日、2日和中華職棒富邦悍將及味全龍隊在嘉義市立棒球場進行交流賽。有機會一睹前美國職棒大聯盟強打秋信守、強投金廣鉉精彩球技。

市長黃敏惠表示，嘉義市氣候溫和宜人，韓國職棒冠軍球隊SSG登陸者隊來嘉義春訓，是新冠疫情解封以來，首次有外國球隊來春季集訓，SSG登陸者隊在3月1日與中華職棒富邦悍將的交流賽開放民眾進場，熱愛棒球的市民把握這難得的機會，可欣賞國際級的交流比賽，更有機會一睹SSG登陸者隊強打秋信守、強投金廣鉉的精彩球技。

市府指出，市立棒球場自2021年完成球場軟硬體設備工程，改善球場比賽及觀賽品質，2021、2022年提供富邦悍將棒球隊作為訓練基地，2023年辦理中華職棒聯盟比賽近80場一二軍賽事，大幅提升球場使用率。今年吸引SSG登陸者隊來春訓，SSG登陸者隊是韓國職棒2022年的冠軍隊伍，前美國職棒大聯盟級的球星秋信守、金廣鉉也在春訓名單中。