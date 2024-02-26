快訊

焚化廠灰渣、養雞場都要來...這偏鄉好無奈 養殖戶苦嘆：如三等公民

中職／林襄發文宣布加盟味全龍 蔣萬安留言遭網友吐槽

通緝犯逃泰遭殺「羅」字刺青被指認 老家鄰居揭背後含意惹鼻酸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

韓職棒冠軍隊來嘉義春訓 可望一睹秋信守等球星風采

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
韓國職棒冠軍隊伍SSG登陸者隊2024年2月來嘉義春訓。圖／嘉義市政府提供
韓國職棒冠軍隊伍SSG登陸者隊2024年2月來嘉義春訓。圖／嘉義市政府提供

韓國職棒冠軍球隊SSG登陸者隊2月16日起在嘉義市立棒球場為期近1個月的春季訓練，除了進行球隊集訓，更安排3月1日、2日和中華職棒富邦悍將及味全龍隊在嘉義市立棒球場進行交流賽。有機會一睹前美國職棒大聯盟強打秋信守、強投金廣鉉精彩球技。

市長黃敏惠表示，嘉義市氣候溫和宜人，韓國職棒冠軍球隊SSG登陸者隊來嘉義春訓，是新冠疫情解封以來，首次有外國球隊來春季集訓，SSG登陸者隊在3月1日與中華職棒富邦悍將的交流賽開放民眾進場，熱愛棒球的市民把握這難得的機會，可欣賞國際級的交流比賽，更有機會一睹SSG登陸者隊強打秋信守、強投金廣鉉的精彩球技。

市府指出，市立棒球場自2021年完成球場軟硬體設備工程，改善球場比賽及觀賽品質，2021、2022年提供富邦悍將棒球隊作為訓練基地，2023年辦理中華職棒聯盟比賽近80場一二軍賽事，大幅提升球場使用率。今年吸引SSG登陸者隊來春訓，SSG登陸者隊是韓國職棒2022年的冠軍隊伍，前美國職棒大聯盟級的球星秋信守、金廣鉉也在春訓名單中。

41歲秋信守，16年大聯盟生涯累計打擊率0.275、安打1671、全壘打218、盜壘157，為大聯盟史上首位達成千安百轟百盜和完全打擊的亞洲球員；35歲左投金廣鉉有2年大聯盟資歷，曾代表南韓拿到北京奧運、仁川亞運和12強賽冠軍。

韓國職棒冠軍隊伍SSG登陸者隊2024年2月來嘉義春訓 。圖／嘉義市政府提供
韓國職棒冠軍隊伍SSG登陸者隊2024年2月來嘉義春訓 。圖／嘉義市政府提供

大聯盟 棒球 金廣鉉

延伸閱讀

台日職棒大巨蛋交流非國際賽 北市議員籲重啟超額利潤協議

黃花風鈴木、櫻花、麝香木齊盛開 春遊嘉義賞花超浪漫

MLB／道奇、運動家超特別戲碼 蓋洛夫兄弟職棒首次同台

MLB／鄭宗哲替補1打席沒安打 本季春訓首安再等等

相關新聞

MLB／張育成首打席開轟 不只守備也想靠打擊留在大聯盟

張育成的開季名單卡位戰，用春訓首打席首安即首轟為自己加分，今天敲出一發陽春砲，已是他生涯第5季在春訓熱身賽留下全壘打紀錄。

MLB／大谷28日首戰白襪 道奇官網：漫長等待終於結束了

道奇隊巨星大谷翔平首場熱身賽的日期終於確定，將於28日在主場迎戰白襪隊，以指定打擊的身分亮相；這是大谷轉戰國聯後，首次在...

MLB／道奇教頭的煩惱讓敵隊好羨慕 官網點出最大原因

大聯盟新球季倒數，各隊都想利用春訓找出開季最佳陣容，道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）的煩惱卻讓敵隊很羨慕，...

MLB／亂成一鍋粥！老虎游擊手「倒掛金鉤」踢出光芒全壘打

今日老虎出戰光芒的七局下半，光芒隊米斯納（Kameron Misner）打出三不管地帶的一個高飛球，老虎隊4名野手皆追了上去，彼此間卻沒喊聲該由誰來接，最後游擊手撲下去沒接到這球。但萬萬沒想到的是，球

韓職棒冠軍隊來嘉義春訓 可望一睹秋信守等球星風采

韓國職棒冠軍球隊SSG登陸者隊2月16日起在嘉義市立棒球場為期近1個月的春季訓練，除了進行球隊集訓，更安排3月1日、2日...

MLB／道奇、運動家超特別戲碼 蓋洛夫兄弟職棒首次同台

道奇隊今天在主場對運動家隊進行熱身賽，出現兄弟同台的罕見場面，運動家指定打擊札克．蓋洛夫（Zack Gelof）、道奇三...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。