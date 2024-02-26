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MLB／反方向3分砲讓賈吉佩服 索托終於感受洋基迷歡呼
洋基隊今天兵分兩路進行熱身賽，「新同學」索托（Juan Soto）初亮相，在坦帕主場對藍鳥隊之戰立刻展現重砲火力，4局下轟出3分砲，讓現場9278名觀眾看得相當過癮，他說：「常聽到洋基球迷的事，想看看他們為我歡呼、而不是噓我的感覺，真的很棒。」
索托邁入生涯第7年，和洋基簽下1年3100萬美元合約，首次轉戰美聯球隊，首場熱身賽擔任先發2棒右外野手，兩次打數揮出1支3分砲、被保送1次，賽後特別強調，上場就是想要感受洋基球迷到底如何。
洋基熱身賽主場首戰，索托第3次打擊送給球迷大禮，逮中藍鳥第3任投手理察斯（Trevor Richards）90.7英里偏高速球，掃出左外野全壘打牆，拉大成7：1領先，洋基終場以12：6獲勝。
索托去年教士隊全勤出賽162場，打擊率2成75、全壘打35支、打點109分，被保送132次是國聯打者最多，生涯累積160轟、483分打點，今年將輕鬆達到第500分打點。
洋基左投洛登（Carlos Rodon）今天先發2.2局失1分奪勝，只被揮出1支安打，飆出5次三振，形容索托3分砲有如炸彈，他說：「索托揮桿很棒，知道自己該做什麼。」
「法官」賈吉（Aaron Judge）也說：「洋基球場、熱身賽主場中左外野基本上都有400英尺，是最深遠的場地之一，索托輕鬆打出反方向全壘打，很少左打有這種功力。」
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