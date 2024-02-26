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MLB／山本由伸合約附贈好友參與一日練球 道奇還錄影分析

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
山本由伸一起長大的好友石原也會一同赴美照顧他的生活起居。 美聯社
山本由伸一起長大的好友石原也會一同赴美照顧他的生活起居。 美聯社

道奇隊春訓基地今天出現一位陌生的日本人，穿著全套道奇隊41號球衣、名字繡著「YOICHI」，這不是道奇的新戰力，而是山本由伸從小就認識、一起長大的朋友。

這位神祕選手名為石原與一，今天參與道奇全程訓練，在外野的接球毫無猶豫，在內野移動的腳步也相當流暢，甚至還參與了實戰打擊練習，面對投手凱利（Joe Kelly）遭到三振，大谷翔平在場笑嘻嘻見證，翻譯水原一平也拿起手機捕捉他的畫面。

石原與一與山本由伸從小學二年紀就認識，國中、高中當過室友，在山本赴美與道奇簽約時，石原就在場，接下來也將照料山本在美國的生活起居，主要擔任司機。

道奇總裁弗里曼（Andrew Friedman）在一旁觀看他的練習，他透露在簽約時見到石原，「當時我認為他雖然不是出色的打者，但他的守備看起來不錯，不過山本卻告訴我他不這麼認為，他吐槽說高中原本要投出完全比賽的，結果球打到與一那裡，他失誤了。」

弗里曼表示，當時就心想，如果可以和山本簽約，可以讓他來參加球隊訓練一天，「今天就是那一天。」他笑說：「這一次測試，我們也有錄影進行分析喔！」日本媒體進一步問到石原是否有成為道奇選手的可能性，弗里曼繼續認真回應：「我這麼認為喔，我們會談談看合約。」

山本由伸 弗里曼 道奇

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