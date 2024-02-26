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MLB／「翔平改變春訓風景」 道奇教頭形容如披頭四

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平重磅加盟道奇，超豪華陣容掀起巨大熱潮。 路透社
大谷翔平重磅加盟道奇，超豪華陣容掀起巨大熱潮。 路透社

「藍色大谷」的首場熱身賽在即，還未正式出賽，道奇隊已經感受到他所帶來的旋風，總教練羅伯茲（Dave Roberts）以披頭四樂團帶來的熱潮形容，不忘強調自己年紀，「我那時還太小，其實不記得披頭四帶來的盛況。」

羅伯茲今天首度證實，大谷翔平將在28日迎接春訓首場比賽，對手為白襪隊，這是他披上道奇戰袍後首度出賽。

大谷還沒比賽已經帶來人潮，羅伯茲開頭先強調自己的年紀對披頭四熱潮並不記得太多，自己也只是「聽說」，而感覺那就像今年大谷帶來的熱潮，他擁有百年難得一見的天賦，是個家喻戶曉的人物，「翔平已經改變了道奇的春訓風景」。

道奇簽下大谷，當然懂得他的價值，但羅伯茲認為還是遠遠超乎預期，「我想我們確實設下高標，也抱持高度期待，知道春訓可能會碰到什麼狀況，但看到滿坑滿谷的人潮，球迷等著開門瞬間跑進球場，還是覺得很狂，但這是好事，這對棒球、對體壇都是好事。」

大谷翔平 羅伯茲 道奇

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