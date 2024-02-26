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MLB／道奇教頭的煩惱讓敵隊好羨慕 官網點出最大原因

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
道奇MVP打線可說是羨煞各隊。截圖自X。
道奇MVP打線可說是羨煞各隊。截圖自X。

大聯盟新球季倒數，各隊都想利用春訓找出開季最佳陣容，道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）的煩惱卻讓敵隊很羨慕，先發打線擁有3名MVP貝茲（Mookie Betts）、弗里曼（Freddie Freeman）和大谷翔平，如何安排確實要好好考量。

道奇官網指出，全隊陣容幾乎沒有什麼未知數，只想在沒有球員受傷的情況下完成春訓，目前最大問題之一是其他29隊都希望擁有的問題，就是必須決定3名MVP的打序。

貝茲2018年在紅襪隊奪下生涯首座美聯MVP，弗里曼2020年也在勇士隊獲獎，大谷過去效力天使隊6年則在2021年、去年勝出，今年組成「MVP打線」成為開季最大焦點。

官網指出，所有人都知道，貝茲將繼續扛起首棒重任，儘管曾經表明願在球隊需要時調整棒次，但開路先鋒感覺最好，也證明自己是最有成效的打者，第2棒人選才是問題。

弗里曼還是大谷跟在貝茲後面，官網透露羅伯茲已經做出決定，但尚未正式宣布，弗里曼笑說自己不會是第1個透露大谷棒次的人。

官網特別強調，弗里曼、大谷都打過第2、第3棒，當今打線最危險的打者通常是2棒，洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）就是如此，道奇現有3名球員能夠承擔重任；從過去紀錄看來，大谷排排在第2棒、弗里曼擔任3棒比較合理，但大谷打3棒會有更多打點機會。

費里曼說：「我打過2、3棒，不受任何棒次困擾，可以問我們所有人從1棒到5棒，統統沒關係，能夠發揮最佳戰力最重要。」

弗里曼 貝茲 道奇

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