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MLB／大谷28日首戰白襪 道奇官網：漫長等待終於結束了

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導

道奇隊巨星大谷翔平首場熱身賽的日期終於確定，將於28日在主場迎戰白襪隊，以指定打擊的身分亮相；這是大谷轉戰國聯後，首次在官辦熱身賽亮相，也是去年9月開刀治療肘傷後重返球場。

大谷敲定仙人掌聯盟熱身賽首戰，道奇官網指出：「漫長等待終於結束了！」

道奇今天以4：2擊敗運動家隊，熱身賽3勝1和，繼續維持不敗之身，明天在客場和洛磯隊交手，後天就是大谷初亮相，預料將會吸引爆滿球迷和媒體。

大谷今天繼續進行實戰投打練習，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）說：「他有3個打數，看起來很好，今天是翔平美好的一天。」

官網指出，位於亞歷桑納州的道奇熱身賽主場駝峰球場（Camelback Ranch），觀眾人數幾乎是往年3倍，很多人前來觀看大谷和他的新球隊比賽。

道奇、教士隊將於3月20日前往南韓，在首爾高尺巨蛋進行大聯盟海外開幕戰，大谷全力備戰；羅伯茲表示，大谷出場一定會增加系列賽和比賽關注度，但最重要是他的健康，「如果他進先發名單單，那就太好了，如果沒有，我們仍會繼續前進。」

羅伯茲 運動家 道奇

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