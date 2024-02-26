MLB／鄭宗哲替補1打席沒安打 本季春訓首安再等等

效力海盜隊的22歲旅美內野手鄭宗哲，今年以40人名單選手之姿挑戰大聯盟春訓，今天續在熱身賽替補登場，1打席沒有安打。

海盜今天以0：2不敵金鶯隊，鄭宗哲直到在8局上才以代打亮相，面對右投隆恩（Ryan Long），球數1好2壞時攻擊一顆95.5哩直球，打向右外野遭到接殺。由於鄭宗哲接替的是指定打擊棒次，9局上海盜的攻勢也以三上三下結束，鄭宗哲今日任務以1打席作結。

鄭宗哲昨天已在熱身賽登場，2打席都遭三振，今天1支0，本季春訓熱身賽首安還要再等等。

今年雖是鄭宗哲首度以40人名單名義挑戰大聯盟春訓，但他在2022年就曾於大聯盟春訓支援出賽4場，累積5打數敲出2安打都是長打，包括一發三分砲，也是目前尚未有大聯盟資歷的台灣野手中最被寄與登上最高殿堂的選手。