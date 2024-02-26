快訊

蝦皮智取店門反鎖103歲老翁倒臥在地 警到場揭心酸原因

蘇聯曾拉攏中華民國近10年 蔣經國「不為所動」拒之

汪小菲「準老婆」Mandy被疑結過婚 婚禮照被挖出

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／鄭宗哲替補1打席沒安打 本季春訓首安再等等

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
鄭宗哲參加大聯盟春訓，在熱身賽替補登場，1打席沒有安打。 美聯社
鄭宗哲參加大聯盟春訓，在熱身賽替補登場，1打席沒有安打。 美聯社

效力海盜隊的22歲旅美內野手鄭宗哲，今年以40人名單選手之姿挑戰大聯盟春訓，今天續在熱身賽替補登場，1打席沒有安打。

海盜今天以0：2不敵金鶯隊，鄭宗哲直到在8局上才以代打亮相，面對右投隆恩（Ryan Long），球數1好2壞時攻擊一顆95.5哩直球，打向右外野遭到接殺。由於鄭宗哲接替的是指定打擊棒次，9局上海盜的攻勢也以三上三下結束，鄭宗哲今日任務以1打席作結。

鄭宗哲昨天已在熱身賽登場，2打席都遭三振，今天1支0，本季春訓熱身賽首安還要再等等。

今年雖是鄭宗哲首度以40人名單名義挑戰大聯盟春訓，但他在2022年就曾於大聯盟春訓支援出賽4場，累積5打數敲出2安打都是長打，包括一發三分砲，也是目前尚未有大聯盟資歷的台灣野手中最被寄與登上最高殿堂的選手。

大聯盟 海盜 鄭宗哲

延伸閱讀

MLB／張育成首打席開轟 不只守備也想靠打擊留在大聯盟

千賀滉大一球未投就重傷 難逃大都會王牌投手春訓魔咒

木棒聯賽／張育豪延長賽超前安 率普門晉級8強

MLB／天使17號春訓首戰敲安 仍被網紅虧：最好變最爛

相關新聞

MLB／張育成首打席開轟 不只守備也想靠打擊留在大聯盟

張育成的開季名單卡位戰，用春訓首打席首安即首轟為自己加分，今天敲出一發陽春砲，已是他生涯第5季在春訓熱身賽留下全壘打紀錄。

MLB／鄭宗哲春訓吞2K 3台將待命

大聯盟官辦熱身賽開打3天，效力海盜隊的鄭宗哲成為今年第2位出賽台將，以替補身分登場，兩次打擊都吞下三振，春訓首支安打再等...

MLB／大谷28日首戰白襪 道奇官網：漫長等待終於結束了

道奇隊巨星大谷翔平首場熱身賽的日期終於確定，將於28日在主場迎戰白襪隊，以指定打擊的身分亮相；這是大谷轉戰國聯後，首次在...

MLB／鄭宗哲替補1打席沒安打 本季春訓首安再等等

效力海盜隊的22歲旅美內野手鄭宗哲，今年以40人名單選手之姿挑戰大聯盟春訓，今天續在熱身賽替補登場，1打席沒有安打。

MLB／不意外大谷選擇了離開 天使隨隊女記者：還是他的粉絲

大谷翔平轉戰道奇陣營，主跑天使隊的女記者維斯頓（Erica Weston）坦言，希望他能留在天使，但對於他的決定並不意外...

MLB／貝林傑重返小熊 3年8000萬美元約可逃脫

外野手貝林傑（Cody Bellinger）去年球季找回MVP等級身手，成為自由球員後也因身價導致談約緩慢，到今天傳出回...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。