MLB／不意外大谷選擇了離開 天使隨隊女記者：還是他的粉絲

大谷翔平轉戰道奇陣營，主跑天使隊的女記者維斯頓（Erica Weston）坦言，希望他能留在天使，但對於他的決定並不意外，新球季當大谷來到天使球場時，她說可以預期難免會有噓聲，「但那是因為大家很想念他。」

道奇、天使兩支洛城球隊今天在天使春訓基地進行熱身賽，觀眾席上多是身著17號球衣、T恤的球迷，代表道奇的藍和代表天使的紅都有，但大谷今天並未隨隊來到客場。

維斯頓為轉播單位Bally Sports West的記者，負責天使的採訪，今天接受日本媒體Full Count訪問，談到未來大谷造訪天使球場的場面，維斯頓認為，「我相信會有噓聲，但那是因為大家很想他，他去了同一座城市的另一支球隊，那感覺確實很糟、很失望，但沒有必要噓他，他依然是我們所曾見過最特別的選手。」

她坦言：「我當然希望翔平可以留下來，但對於他的決定並不意外，我一直都確信道奇會提出驚人的合約，那裡有一票明星球員，看到翔平在對手陣營令人失望，但我一直都會是他的球迷。」

道奇提出10年7億美元的合約，維斯頓並不吃驚這樣的數字，但看到大谷在合約中高達97%的延遲付款，仍令她感覺神奇，「這顯示他有多希望道奇可以持續補強，他想贏，這是他從一開始就在說的事。」

維斯頓指出，相比打擊，大谷在投球時感覺壓力較大，而今年「投手大谷」養傷、剩下「打者翔平」出賽，她看好專職打擊的大谷會繳出大爆發的一年，「如果球季結束時，他打出40、50、60轟，那並不會讓我訝異。」