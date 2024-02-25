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MLB／貝林傑重返小熊 3年8000萬美元約可逃脫
外野手貝林傑（Cody Bellinger）去年球季找回MVP等級身手，成為自由球員後也因身價導致談約緩慢，到今天傳出回鍋小熊隊，簽下3年、8000萬美元合約，但每年季後都可逃脫。
貝林傑曾是2019年國聯年度MVP，然而之後表現下滑，直到去年轉戰小熊隊後，繳出單季26轟、97分打點、打擊率3成07的成績，拿下相隔三年的銀棒獎之外，也重新回到MVP討論中。
「ESPN」記者帕桑（Jeff Passan）今天爆料，貝林傑重返小熊隊，簽下3年、8000萬美元合約，而且前兩年都可行使逃脫條款，前兩年年薪皆為3000萬美元，2026年則為2000萬美元。
季後成為自由球員的貝林傑，傳出希望獲得2億美元以上大約，雖是自由市場中少見的強力左打，但也導致各隊難以果斷出手，期間藍鳥、巨人、小熊等隊似乎都有意網羅。
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