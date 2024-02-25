快訊

監視器驚悚影像曝...台3線18歲重機騎士自摔 滑進對向車底遭輾斃

台北人半世紀的記憶 國父紀念館明閉館整修「2026年再見」

日本東大寺死亡車禍！79歲駕駛「疑誤踩油門」撞2人 台灣62歲男頭部重創不治

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／貝林傑重返小熊 3年8000萬美元約可逃脫

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
貝林傑。美聯社
貝林傑。美聯社

外野手貝林傑（Cody Bellinger）去年球季找回MVP等級身手，成為自由球員後也因身價導致談約緩慢，到今天傳出回鍋小熊隊，簽下3年、8000萬美元合約，但每年季後都可逃脫。

貝林傑曾是2019年國聯年度MVP，然而之後表現下滑，直到去年轉戰小熊隊後，繳出單季26轟、97分打點、打擊率3成07的成績，拿下相隔三年的銀棒獎之外，也重新回到MVP討論中。

「ESPN」記者帕桑（Jeff Passan）今天爆料，貝林傑重返小熊隊，簽下3年、8000萬美元合約，而且前兩年都可行使逃脫條款，前兩年年薪皆為3000萬美元，2026年則為2000萬美元。

季後成為自由球員的貝林傑，傳出希望獲得2億美元以上大約，雖是自由市場中少見的強力左打，但也導致各隊難以果斷出手，期間藍鳥、巨人、小熊等隊似乎都有意網羅。

小熊隊 自由球員 貝林傑

延伸閱讀

MLB／天使17號春訓首戰敲安 仍被網紅虧：最好變最爛

MLB／水手秩序冊納入隊犬Tucker 握5成5勝率都寫進去

MLB／沒隨隊作客天使 大谷翔平拿出秘密武器練習

MLB／洛城內戰藍色大谷、紅色大谷並肩觀賽 日媒直呼奇景

相關新聞

MLB／洛城內戰藍色大谷、紅色大谷並肩觀賽 日媒直呼奇景

道奇、天使隊今天在春訓熱身賽過招，大谷翔平並未隨隊出征天使春訓球場，但觀眾席上處處都是17號球衣、T恤，且藍色、紅色都有...

MLB／沒隨隊作客天使 大谷翔平拿出秘密武器練習

道奇隊今天在春訓熱身賽首度對上天使隊，話題人物大谷翔平沒有同行，而是留在自家春訓基地進行約30分鐘的打擊練習、40分鐘衝...

MLB／光芒隊開季名單 張育成陷入卡位戰

光芒隊春訓熱身賽程從今天開始展開，有「春訓之王」特質的張育成爭取在開季名單搶下一席之地，光芒官網分析內野形勢，剩下兩個野...

MLB／年薪破億當球僮 藍鳥投手因為美式足球被懲罰

藍鳥隊春訓熱身賽出現一名年薪359萬美元（約台幣1.1億元）的球僮，後援左投梅札（Tim Mayza）被懲罰到場邊撿球、...

MLB／首度40人名單之姿投入春訓 鄭宗哲首場熱身賽吞2K

今年以40人名單選手之姿挑戰大聯盟春訓，效力海盜隊的旅美小將鄭宗哲今天在熱身賽替補登場，2打席都吞下三振，今年春訓首安再...

MLB／擺脫上季經典賽症候群 達比修有拚首爾開幕戰

日籍強投達比修有即將邁入大聯盟生涯第12個賽季，本季有望完成美職2000K里程碑，目前他在春訓調整進度良好，接下來將在官辦熱身賽首度出賽，預計投2局，而他在受訪中也表示目標趕上首爾開幕戰。 身為

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。