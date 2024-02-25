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MLB／天使17號春訓首戰敲安 仍被網紅虧：最好變最爛

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
天使17號多茲爾春訓揮棒練習。 路透
天使17號多茲爾春訓揮棒練習。 路透

道奇隊今天春訓熱身賽對上天使隊，大谷翔平沒有隨行，而繼承他17號球衣的多茲爾（Hunter Dozier）剛好有出賽，2打數1安打、1保送，不過仍有YouTuber虧天使，17號球衣從最好的球員，變成近3年最差的球員穿上。

大谷今年從天使轉戰道奇隊，空出的17號球衣，承接者是以小聯盟合約加盟的多茲爾，原因為延續皇家隊時期所穿的17號，在大聯盟屬於正常現象，但仍有日本球迷感到不滿。

多茲爾今天首次在春訓熱身賽亮相，4局上替補代守一壘，5局下敲出一支二壘安打，並跑回1分，7局下保送上壘，8局下則遭到三振，兩隊最終以7：7戰平。

不過看到多茲爾出賽，美國一名訂閱數47.9萬人的YouTuber「Fuzzy」在自己的X上感嘆，「他們竟然把翔平的號碼給了多茲爾。」並進一步指出，多茲爾從2021到2023年的WAR值是-3.8，「好笑的地方是，17號球衣從最棒的球員變成最差的，我不是說一定要退休球衣。」

WAR值（Wins Above Replacement），是評價一名球員「整體價值」的數據，所顯示的數值為，「理論上」一名球員能比一般替補級球員為其球隊多帶來多少勝場，大谷翔平去年的WAR值是10.0。

大谷翔平 天使

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