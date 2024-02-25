MLB／水手秩序冊納入隊犬Tucker 握5成5勝率都寫進去
水手隊的秩序冊，今年出現一位最可愛的新成員，首度納入2022年領養的拉不拉多混種犬Tucker，和其他選手一樣詳細介紹牠的來歷、興趣等個人檔案。
水手教頭瑟維斯（Scott Servais）與太太長期關心流浪動物議題，水手球場也會在球季中舉辦領養活動，Tucker正是在2022年經此緣分來到球隊，常駐水手T-Mobile球場，有時也會跟著球隊一起到客場征戰，早已被視為水手的一份子。
水手今年春訓發放給媒體的導覽手冊更見亮點，竟出現Tucker的小檔案，西雅圖時報記者朱德（Adam Jude）首先注意到今年的秩序冊這可愛的一角，直呼太酷。
Tucker的檔案內容寫著：「2022年明星賽周末來到球隊，今年是牠在水手的第三個賽季，Tucker加入後，水手戰績127勝104敗、勝率5成50。」也沒漏了介紹Tucker幾歲、住哪裡，「Tucker誕生於2018年7月20日，居住在西雅圖，喜歡玩撿球遊戲，最愛去休息室廚房和在外野奔跑。」
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