MLB／穩了？老闆親自喊話 想讓重砲阿隆索當「終生大都會人」

「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）本季結束後將成為自由球員，生涯5年狂掃192轟的他預計會是自由市場上的頭號重砲，不過他至今和母隊大都會隊的續約事宜卻始終靜悄悄，令不少大蘋果球迷擔心，而老闆科恩（Steve Cohen）近期受訪時親自喊話，希望能讓阿隆索當「終生大都會人」。

阿隆索自2019年以新人之姿狂掃破紀錄53轟後，就用全壘打奠定聯盟中頂尖重砲威名，扣除縮水賽季，阿隆索每個賽季平均能敲出44發全壘打，近5年合計192轟更是聯盟第一，領先第2名的歐森（Matt Olson）達15發。

根據「Fox Sports」報導，在2024年休賽季的自由球員評比中，阿隆索超越布萊格曼（Alex Bregman）、高史密特（Paul Goldschmidt）等人高居第2，僅次於洋基隊強打外野手索托（Juan Soto），外界預估他能挑戰比歐森當初8年1.68億美元續約還更高的價碼。

根據先前報導指出，阿隆索陣營提出的續約價碼和母隊預期有不小落差，目前沒有跡象表明雙方接近續約，不過豪氣老闆柯恩近期接受「相約大蘋果」節目專訪時現身說法，他提到，儘管阿隆索有意投身自由，但自己有意願長留他，「聽著，我們想留住阿隆索，他是球隊的重要一環，希望將來也是如此，我們知道球迷對他有深厚感情，這些心聲我都有收到，我期待他今年打個55轟，讓續約變得更困難。」

大都會去年季前意氣風發，團隊薪資寫下歷史新高，雖然隨著季中宣告打掉重練，陸續賣掉薛則（Max Scherzer）、韋蘭德（Justin Verlander）2位領聯盟最高薪塞揚名投，但團隊薪資還是高達2.83億，排名聯盟第2，最高則是同城洋基的2.9億。