MLB／大谷翔平還沒出賽就吸票 道奇高層嚇到：從沒看過

大谷翔平要到下周才會進入熱身賽階段，還沒正式亮相就已經展現吸金能力，道奇隊官辦熱身賽前兩場票房驚人，道奇執行副總裁兼行銷長羅森（Lon Rosen）就說：「沒見過這個景象。」

「USA Today」記者奈登賈爾（Bob Nightengale）形容道奇春訓基地，只差一條紅毯就是好萊塢，觸目所及皆是球星、MVP，媒體閃光燈閃不停，上千名球迷在等待球員的簽名、合影，盛況完全是大谷效應。

羅森就說：「我們這裡有明星，也有過熱鬧場面，但沒有像這次一樣。」大谷翔平的到來讓「道奇宇宙」增加一顆巨星。

道奇官辦熱身賽就吸引8677人進場，在皮奧里亞體育館（Peoria Stadium）滿座率達87%，今天第二戰換到駝峰牧場棒球場（Camelback Ranch）人數更上升到1萬1623。

羅森表示，大家的焦點都放在大谷翔平身上，「他是日本至寶，而且對美國球迷來說也是位超級英雄，而且人還很好。」當所有媒體都在關注大谷翔平時，「就像是電影首映會一樣，而他媒體應對的很好。」

大谷翔平加入後，道奇大概與日本公司開了20場會議，每一場都提到大谷，而大谷也樂意與這些公司代表互動，無論是合照、簽名球。

之後山本由伸也將加入這股效應，即使如此道奇原本的球星不會覺得受到影響，拉克斯（Gavin Lux）就說：「很快就適應啦，翔平跟山本就像搖滾明星，我們都有預期會發生這樣的事，但這不會讓我們分心。」