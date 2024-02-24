MLB／上澤直之首次LiveBP驚艷投教 卻被一件事難倒

日本職棒火腿隊王牌投手上澤直之今年轉戰美職，在光芒隊春訓首次實戰投打練習（Live BP）就留下不錯印象，投手教練史奈德（Kyle Snyder）稱讚：「非常非常驚艷。」

上澤直之在日職有過9年資歷，但首次在異地登板還是坦言「有點小緊張」，Live BP一共投了32球，其中讓對手7次揮棒落空三振，另外有2支安打、5顆界外、1次飛球、1次滾地球。

上澤直之與光芒簽下的是小聯盟合約附帶大聯盟春訓邀約，他表示：「我想要展現自己的能力給美國的球迷看，感謝光芒隊給我很多機會，對我來說這裡是對的地方，在春訓要好好爭取自己的位置，無論最終有沒有進入名單，都是一樣的態度，繼續加強自己。」

投手教練史奈德對他的表現滿滿稱讚，「我認為非常美好，我告訴他，我真的很期待看到他首次面對打者，看得出來他前面幾球有點緊張，後來很快穩定下來，絕對是賞心悅目。」

史奈德也指出，上澤直之最快球速91哩，比在日職時略快一些，很快就適應了大聯盟的比賽用球，這點最令人驚艷，但目前還在適應投球時鐘跟PitchCom的使用，很有機會照投1休4的先發輪值節奏安排他出賽。

上澤直之則露出苦笑說，PitchCom真的很難纏，「加上還有時間限制，一急就常常按錯按鈕，更找不到正確的位置，我還需要習慣。」