MLB／拋開去年成績下滑兩原因 吉田正尚：適應好了

紅襪隊日籍野手吉田正尚去年打出亮麗開季，然而球季後段成績下滑，提前備戰經典賽及長途移動是兩大原因，今年成為大聯盟二年級生，吉田正尚已經完成適應工作，「我會為球隊勝利作出貢獻。」

吉田正尚去年球季出賽140場，繳出打擊率2成89、15轟、72分打點的成績，以菜鳥來說已經不錯，不過8月之前，吉田正上更有著打擊率3成06、12轟的誇張表現，但最後171個打數卻滑落到打擊率2成51、3轟。

去年為了3月的經典賽，吉田正尚提早備戰，他也認為確實影響到後來在紅襪隊的發揮，「在經典賽確實有繳出一些成績，但對於在紅襪隊來說，我沒能打出應該有的期望，這是我應該要努力的地方，如果可以，我希望能夠對球隊的勝利作出貢獻。」

不僅經典賽，吉田正尚去年也還在適應大聯盟與日職不同的長途跋涉，「移動時間不同。」吉田正尚說：「這對我來說是新的事情，有時候比賽結束，可能凌晨就要搭飛機回到波士頓，這也是不同的地方。」

不過今年球季，吉田正尚認為自己已經適應好了，「重點就是接受不同，日本跟美國當然有不一樣的地方，但我會讓自己去適應，也是我去年一直在調整的地方。」

另一個需要適應的是，總教練柯拉（Alex Cora）已經表示，今年球季吉田正尚會以指定打擊為主，原因在原本擔任DH的透納（Justin Turner）轉戰藍鳥隊，也希望在外野放上防守更好的人選。

吉田正尚說：「無論他給予我什麼角色，我都會做到最好，來這邊就是要為勝利作出貢獻，無論是進攻、防守，我都會隨時準備好。」

去年吉田正尚在左外野的防守數據上不太理想，今年春訓他也與外野守備教練哈德森（Kyle Hudson）加強練習，「大聯盟的球場跟日職很不同，無論是全壘打牆或是空間，這也是我要適應的。」