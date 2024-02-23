MLB／海盜凱勒5年7700萬美元續約 將連2年擔任開幕戰先發

現年27歲的海盜隊王牌投手凱勒（Mitch Keller），今天和球團達成提前續約協議，簽下5年7700萬美元合約，海盜總教練謝爾頓（Derek Shelton）也送他一灌香檳，告知他將連兩年擔任開幕戰先發投手。

海盜連3年開大約提前綁定主力選手，2022年三壘手海伊斯（Ke'Bryan Hayes）獲8年7000萬美元合約，去年明星重砲雷諾斯（Bryan Reynolds）得到8年1.06億美元大約，今年又留下凱勒，逐漸確立核心陣容。

The second Opening Day start in a row for Mitch. 🥲 pic.twitter.com/DcouQh1pwv — Pittsburgh Pirates (@Pirates) 2024年2月22日

海伊斯受訪時談到凱勒獲大約，「知道這些傢伙會長期留在這，特別是跟你打很長時間的人和團隊，這很重要。我們把凱勒視為最棒投手之一，所以很開心他能留在這。」

海盜上賽季開高走低，以76勝86敗的成績作收。凱勒上半季防禦率只有3.31，因此生涯首度入選全明星，不過下半季表現下滑，最終整季主投194.1局，投出210次三振，防禦率為4.21，不過他仍是海盜輪值最受信賴的人。

休賽季海盜積極補強，網羅火球男查普曼（Aroldis Chapman）、先發左投培瑞茲（Martin Perez）、一壘手泰雷茲（Rowdy Tellez）、捕手葛蘭多（Yasmani Grandal），還找回精神領袖「海賊王」麥卡臣（Andrew McCutchen），全部都是征戰沙場多年的老將，欲挑戰闖進睽違9年的季後賽。