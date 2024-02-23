MLB／瘋傳大谷去藍鳥之際 道奇教頭：煩到高球打出最差成績

大聯盟官辦熱身賽從今天的道奇、教士隊之戰起跑，大谷翔平雖未上陣，仍是轉播中的熱議話題，總教練羅伯茲（Dave Roberts）就在比賽中回憶，大谷翔平搭私人飛機前往多倫多的消息傳開時，自己人正在高爾夫球場心煩意亂著。

大谷去年季後上架自由市場，各隊招募頻頻，而最大亂局出現在大谷搭上往多倫多的私人飛機傳聞，各種小道加料，讓各界以為他當藍鳥已成定局，但最終證明全是誤傳，飛機上不是大谷，人一直都在洛杉磯家中。

羅伯茲今天被問到，大谷將與藍鳥簽約的消息出來時，他人正在哪裡，羅伯茲回應：「我當時在聖地牙哥的聖菲牧場高球場，正打出我生涯最糟糕的一輪成績。」

羅伯茲坦言，自己當時聽到消息後心煩意亂，腦中各種念頭，當時甚至和演員球友鮑姆加納（Brian Baumgartner）澄清，「我平常真的打得比這更好，我現在只是腦中思緒太多了，他笑了笑，讓我重打一桿。」