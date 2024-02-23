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MLB／瘋傳大谷去藍鳥之際 道奇教頭：煩到高球打出最差成績

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
道奇教頭羅伯茲回憶季前大谷被誤傳將飛往多倫多加盟藍鳥時的心情。 美聯社
道奇教頭羅伯茲回憶季前大谷被誤傳將飛往多倫多加盟藍鳥時的心情。 美聯社

大聯盟官辦熱身賽從今天的道奇、教士隊之戰起跑，大谷翔平雖未上陣，仍是轉播中的熱議話題，總教練羅伯茲（Dave Roberts）就在比賽中回憶，大谷翔平搭私人飛機前往多倫多的消息傳開時，自己人正在高爾夫球場心煩意亂著。

大谷去年季後上架自由市場，各隊招募頻頻，而最大亂局出現在大谷搭上往多倫多的私人飛機傳聞，各種小道加料，讓各界以為他當藍鳥已成定局，但最終證明全是誤傳，飛機上不是大谷，人一直都在洛杉磯家中。

羅伯茲今天被問到，大谷將與藍鳥簽約的消息出來時，他人正在哪裡，羅伯茲回應：「我當時在聖地牙哥的聖菲牧場高球場，正打出我生涯最糟糕的一輪成績。」

羅伯茲坦言，自己當時聽到消息後心煩意亂，腦中各種念頭，當時甚至和演員球友鮑姆加納（Brian Baumgartner）澄清，「我平常真的打得比這更好，我現在只是腦中思緒太多了，他笑了笑，讓我重打一桿。」

大谷翔平 羅伯茲 藍鳥

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