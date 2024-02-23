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MLB／林昱珉實戰賞4K卡洛爾也遭殃 教頭和隊友都讚翻

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
台灣左投林昱珉今天在響尾蛇隊春訓基地投出一片驚嘆號，送出4K包含台美混血球星卡洛爾。 美聯社
台灣左投林昱珉今天在響尾蛇隊春訓基地投出一片驚嘆號，送出4K包含台美混血球星卡洛爾。 美聯社

台灣左投林昱珉今天在響尾蛇隊春訓基地投出一片驚嘆號，在實戰投打對決（Live BP）賞出4K，包括台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）也遭殃，成為今天響尾蛇基地的熱議話題。

林昱珉今天在Live BP共面對5位打者，摩瑞洛（Gabriel Moreno）面對直球揮空遭到三振，卡洛爾、麥卡錫（Jake McCarthy）、彼德森（Joc Pederson）則是面對第3顆好球進壘都未出棒，唯一被認證敲安的打者是湯瑪斯（Alek Thomas），擊出左外野平飛球。

林昱珉的表現大獲好評，總教練羅夫洛（Torey Lovullo）說：「他的球幾乎都控在好球帶邊緣，就算犯錯也都是可修正的錯誤，今天投手丘上的表現很棒，看得出來可以吸收教練指導他的東西，我很滿意今天所看到的內容，包括他的控球能力，他有能力控制所有球路，直球也有尾勁，非常令人印象深刻。」

摩瑞洛遭到三振也直言林昱珉的投球太刁鑽，「他今天的表現很讚，我為他感到開心。」他指出，林昱珉今天的直球有很棒的尾勁，且球速比過往更快，也對他的曲球轉速及投球時展露的自信都留下印象。

彼德森也給出大力稱讚，「他看起來真的很棒，可以投出大量好球，各種球路都可以主宰好球帶，特別是在春訓這個階段看起來投球就很犀利。」同樣也點出他的直球尾勁具備讓對手揮空的能力。

儘管今天對戰大聯盟打者投出滿堂彩，但當地媒體仍預期他從小聯盟開季的機率高，現年20歲的他，今年僅是旅美第3個賽季，尚未進入40人名單，開季名單競爭的討論也還沒看到他的名字，但仍被看好今年季中獲得晉升的機率高。

卡洛爾 林昱珉

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