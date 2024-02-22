MLB／盼前田健太成年輕老虎導師 主帥：他清楚自己定位

前田健太於2016年簽下的8年2500萬「賣身契」合約季末到期，轉以2年2400萬美元加盟老虎隊，預計將扮演年輕輪值的穩定力量，老虎總教練辛區（A.J. Hinch）受訪時也對前田健太的休息室價值予以肯定，認為前田的投球風格能在輪值中以身作則。

前田健太近日進行這個春訓首次的Live BP，雖然被貝耶茲（Javier Baez）敲出一發全壘打，不過他跟捕手羅傑斯（Jake Rogers）都對內容感到滿意，「接捕他的球感覺很棒，他能將球控在每個理想角落，也有個充足的武器庫，配球起來很享受。」

老虎上季的先發投手群防禦率排名美聯第9，表定的輪值相當年輕，備受期待的史庫柏（Tarik Skubal）、麥茲（Casey Mize）、曼寧（Matt Manning）年紀都在26歲上下，主帥辛區也提到，期盼潛力投手群能從前田健太身上挖寶。

辛區表示，自己就控球能力和前田交流過，彼此都認同只要能率先取得好球數，投手表現就能隨之提升，「試圖觀察老將的日常生活、養生之道，都可以帶來幫助......我希望每個人都能學習他的搶好球能力，他不會站在球員面前手把手教學，但能成為輪值的重要部分。」

辛區說：「他非常清楚自己所處的定位、怎麼做才能取得成功......他在大聯盟的經驗和領導力對球隊都是巨大的，他不必敢於發聲，只需要用行動告訴大家能學到什麼。」