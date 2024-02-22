MLB／被近年失敗投資嚇怕了？托瑞斯理解洋基為何不談續約

洋基隊明星二壘手「托天子」托瑞斯（Gleyber Torres）下個休賽季即將成為自由球員，還沒和球隊討論續約的他這個冬天還曾陷入交易風聲，而托瑞斯在春訓營接受媒體訪問時也溫情喊話，希望能夠當終生洋基人。

托瑞斯是2016年洋基透過查普曼（Aroldis Chapman）交易案從小熊隊引進的頂尖新秀，過去6年來一直是條紋軍內野的中流砥柱，期間2度入選明星賽，累計123轟，火力以中線內野手來說十分可觀，但曾多次被納入交易討論過，包含後來加入水手成為王牌的卡斯提歐（Luis Castillo）和本季交易來的佛度戈（Alex Verdugo）。

托瑞斯近期受訪時表示，自己並不想離開紐約，隨時準備好和球隊談續約，但也能理解為何洋基對開長約感到猶豫，因為2019年洋基曾提前以4年4000萬美元和7年7000萬美元綁住塞佛里諾（Luis Severino）、希克斯（Aaron Hicks），事後都因傷勢沒有達到預期效益。

托瑞斯說：「我不責怪總管，也不會責怪制服組沒討論續約，過去球隊和塞佛里諾及希克斯續約，不幸的是他們受傷了，作為職業運動，續約後受傷非常糟糕......看看賈吉（Aaron Judge）也沒提前續約，但他們在季後做了正確決定，我也有相同計畫。」

除了過往的失敗案例，洋基季末將有多名主力合約到期，包括托瑞斯、後援投手霍梅斯（Clay Holmes），以及交易來的索托（Juan Soto）、佛度戈（Alex Verdugo），不願犧牲議約彈性，可能也是暫緩續約討論的原因，其中索托早早放話挑戰歷史級大約，屆時與洋基的談判勢必會是不小角力。