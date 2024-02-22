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MLB／新一代鐵人工作量超負荷 遊騎兵塞米恩本季再拚全勤

聯合新聞網／ 綜合報導
塞米恩生涯出勤率極高，近4個完整賽季就有3季是全勤。 法新社
塞米恩生涯出勤率極高，近4個完整賽季就有3季是全勤。 法新社

遊騎兵明星二壘手塞米恩（Marcus Semien）生涯以健康穩定聞名，上賽季全勤出賽，是大聯盟打席數累計最多的打者，17場季後賽也都沒缺席，即使是幫助遊騎兵一路拿下隊史首座世界大賽冠軍，面對即將到來的新賽季，塞米恩目標仍是「打好打滿」。

塞米恩堪稱新一代聯盟鐵人代名詞，從2015年站穩先發以來，只有1個完整賽季出賽不到155場，近4個完整賽季都是美聯出賽最多的打者，合計只缺席1場比賽。去年塞米恩妻子以引產方式迎接第四胎，就是為了不讓老公錯過季後賽，高出勤率在重視球員分工與輪休的現代棒球，顯得相當罕見。

在世界大賽結束後，塞米恩沒有閒太久，2周後就重返訓練，積極備戰下一個全勤賽季，「我總是在想其他競爭對手在做什麼，那些較早被淘汰的隊伍有多一個月的時間訓練，我又怎能以打了更多比賽為藉口，停下腳步給自己放長假呢？」

主帥波奇（Bruce Bochy）在受訪時則表示，上季即便到了季後賽，自己也從未擔心塞米恩工作量問題，「如果他因被毆打或撞傷而需要休息，那是有效益的；但如果他感覺良好並做好準備，我就會把他排上場，他熱愛打球。」

波奇補充，上季曾有幾次想過板凳塞米恩的念頭，但最終都沒有考慮太久，「我的執教生涯遇到過不少類似球員，有些人就是不想坐著，這對我來說一直很艱難，你把他們換下來，他們就會不高興......但塞米恩狀況總是很好，所以我一直都讓他上場。」

遊騎兵

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