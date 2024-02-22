MLB／大谷翔平中斷2連霸 亞古納奪百大球星榜首
大聯盟「MLB Network」今天公布百大球星前10名，今年專心打擊的大谷翔平掉到第4名，中斷2連霸，第1名給了去年拿下國聯MVP的勇士隊球星亞古納（Ronald Acuna Jr.）。
日籍二刀流球星大谷翔平從2022年開始，連續兩年排在大聯盟百大球星榜第1名，然而去年9月進行手肘韌帶手術，今年仍在復健中，無法投球，排名也跟著下滑，而大谷翔平在2019年曾排第81名、2020年排第57名，2021年則未進百大。
去年排第25名的亞古納躍升第1，去年球季亞古納締造大聯盟史上首見的「40轟70盜」紀錄，單季敲出41轟另有73次盜壘成功，在國聯MVP票選中獲得全票第一，今年的力量、速度仍被看好是最閃亮的一顆星。
而第2名則是大谷道奇隊新隊友貝茲（Mookie Betts），第3名是洋基隊賈吉（Aaron Judge），第5名弗里曼（Freddie Freeman）、第6名席格（Corey Seager）、第7名索托（Juan Soto）、第8名艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）、第9名柯爾（Gerrit Cole）、第10名「J-Rod」羅德里奎茲（Julio Rodriguez）。
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