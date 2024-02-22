MLB／官網10大球星出爐 道奇、洋基就包了6席！

大聯盟官網這周陸續公布百大球員名單，今天也正式揭曉新賽季的10大球星，由勇士隊明星外野手亞古納（Ronald Acuna Jr.）首度登頂，而本季轉戰道奇隊的雙刀流巨星大谷翔平則是排名第4，雖然無緣三連霸，但「宇宙道奇」前5名就包辦3名。

亞古納前年傷癒復出表現平平，攻擊指數僅.764，於去年百大球員排行榜中名列第25，但他上季火力四射打出生涯年，繳出「41轟+73盜」空前數據，率領勇士拿下聯盟最佳戰績，並毫無懸念獲得全票MVP，本季首度獲得聯盟頭號球員肯定，也是委內瑞拉球員第一人。

A groundbreaking 40-70 season and now the #1 spot on the #Top100RightNow!@Braves superstar @ronaldacunajr24 lands atop our countdown after winning the first MVP of his career. pic.twitter.com/8o5HrhNUDx — MLB Network (@MLBNetwork) 2024年2月22日

而不約而同獲得美聯全票MVP的大谷翔平，由於去年動了手肘手術的關係，新賽季應不會登板投球，將以先發指定打擊身分為主，無緣在身披藍白戰袍首季就雙刀出鞘，也因此從上賽季的第1跌到第4，輸給亞古納、貝茲（Mookie Betts）、「法官」賈吉（Aaron Judge）3人。

值得一提的是，從百大球星排行榜就能一窺「宇宙勇」、「宇宙道奇」與「宇宙洋基」的陣容豪華程度，勇士隊前20名就包辦4位，總計高達9位入選；前5名更有3名是道奇隊球員，為貝茲、大谷翔平、弗里曼（Freddie Freeman）；洋基也有賈吉、索托（Juan Soto）與柯爾（Gerrit Cole）3人入選前10名；至於老虎、運動家、國民3隊則無人入選。

大聯盟前10大球員名單：