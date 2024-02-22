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MLB／官網10大球星出爐 道奇、洋基就包了6席！

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷雖然無緣百大球星之首三連霸，但和新隊友貝茲與弗里曼在前5名包辦3席！ 法新社
大谷雖然無緣百大球星之首三連霸，但和新隊友貝茲與弗里曼在前5名包辦3席！ 法新社

大聯盟官網這周陸續公布百大球員名單，今天也正式揭曉新賽季的10大球星，由勇士隊明星外野手亞古納（Ronald Acuna Jr.）首度登頂，而本季轉戰道奇隊的雙刀流巨星大谷翔平則是排名第4，雖然無緣三連霸，但「宇宙道奇」前5名就包辦3名。

亞古納前年傷癒復出表現平平，攻擊指數僅.764，於去年百大球員排行榜中名列第25，但他上季火力四射打出生涯年，繳出「41轟+73盜」空前數據，率領勇士拿下聯盟最佳戰績，並毫無懸念獲得全票MVP，本季首度獲得聯盟頭號球員肯定，也是委內瑞拉球員第一人。

而不約而同獲得美聯全票MVP的大谷翔平，由於去年動了手肘手術的關係，新賽季應不會登板投球，將以先發指定打擊身分為主，無緣在身披藍白戰袍首季就雙刀出鞘，也因此從上賽季的第1跌到第4，輸給亞古納、貝茲（Mookie Betts）、「法官」賈吉（Aaron Judge）3人。

值得一提的是，從百大球星排行榜就能一窺「宇宙勇」、「宇宙道奇」與「宇宙洋基」的陣容豪華程度，勇士隊前20名就包辦4位，總計高達9位入選；前5名更有3名是道奇隊球員，為貝茲、大谷翔平、弗里曼（Freddie Freeman）；洋基也有賈吉、索托（Juan Soto）與柯爾（Gerrit Cole）3人入選前10名；至於老虎、運動家、國民3隊則無人入選。

大聯盟前10大球員名單：

1. 亞古納，勇士隊

2. 貝茲，道奇隊

3. 賈吉，洋基隊

4. 大谷翔平，道奇隊

5. 弗里曼，道奇隊

6. 席格（Corey Seager），遊騎兵隊

7. 索托，洋基隊

8. 艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez），太空人

9. 柯爾，洋基隊

10. 羅德里奎茲（Julio Rodriguez）

亞古納 大谷翔平 太空人 宇宙

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