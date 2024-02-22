MLB／不用練投在幹嘛？大谷翔平與愛犬度過休憩時光

道奇隊日籍「二刀流」球星大谷翔平因術後復健中，今年暫時收起一刀不會投球，練習時間也因此縮短，春訓期間跟其他隊友一樣早早離開基地，被問到休息時間都做什麼？大谷翔平都跟愛犬Decoy度過。

日職球團春訓期間通常會練到晚上，但大聯盟不同，下午1點就有球員陸續結束練習返家，大谷翔平也是其中一員，他說：「回去不會再多做練習，該做的練習都會在基地練習完才回去。」

由於今年不用練習投球，大谷翔平表示，目前大概是兩天練習一次打擊的節奏，之後可能時間表會更加緊湊，「這可能是我開季前少數擁有的空閒時間了。」

這麼早回家都在做些什麼？大谷翔平說，當然也是有其他工作要處理的日子，但大部分時間都是與Decoy一同度過。

就連美國記者也關心大谷的愛犬近況如何，用日文提問「汪醬，元氣嗎？」，大谷翔平笑著回覆：「He is Good（他很好）。」