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MLB／皇家2015奪冠成員荷斯默宣布退休 與教士大約爛尾收場

聯合新聞網／ 綜合報導
皇家2015奪冠成員、前明星一壘手荷斯默宣布退休。 美聯社
皇家2015奪冠成員、前明星一壘手荷斯默宣布退休。 美聯社

現年34歲的前明星一壘手荷斯默（Eric Hosmer）去年季中被小熊隊釋出後，就沒有再大聯盟出賽過，如今他在社群媒體上宣布退休，結束13年職業生涯。

荷斯默2011年登上大聯盟後，迅速成為皇家隊主戰一壘手，2015年奪下世界大賽冠軍。2018年他與教士隊簽下8年1.44億美元鉅約，前2季都繳出不俗成績，不過從2020縮水賽季開始，他的成績一落千丈，2022年被交易到紅襪隊，去年則轉戰小熊。

去年荷斯默整季只出賽31場，敲出2轟和14分打點，打擊率0.234，在5月25日被小熊釋出。值得一提的是，教士直到2025年賽季，還要付荷斯默共2600萬美元的薪水。

荷斯默在大聯盟共13個賽季，累積198轟與893分打點，打擊率0.276，曾拿過4屆金手套，2016年是生涯唯一一次入選明星賽，就拿下明星賽MVP。

荷斯默在個人社群發文宣布將成立新媒體公司，同時宣布退休，「很不幸球員生涯已結束，但我會致力回饋棒球界。」荷斯默表示，「我對職業生涯非常滿意，感覺取得很多成就，身邊有很多好人，有很多好故事要說。」

Eric Hosmer 教士 皇家

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