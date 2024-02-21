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MLB／本季報銷沒人要？ 釀酒人2年約簽回二當家伍德夫

聯合新聞網／ 綜合報導
伍卓夫去年10月肩膀動刀，預計於2025年賽季才能回歸。 美聯社
伍卓夫去年10月肩膀動刀，預計於2025年賽季才能回歸。 美聯社

根據大聯盟官網報導，釀酒人隊近日宣布與先發投手伍德夫（Brandon Woodruff）達成2年合約共識，不過他於去年10月進行肩膀手術，預計將缺席2024賽季。

伍德夫上賽季就飽受傷勢困擾，因右肩拉傷缺席了長達4個月，但復出後表現依舊出色，67局投球中繳出防禦率2.28、WHIP值0.82成績，只是外卡戰時又因右肩傷勢退出戰線，季末決定動肩膀手術一絕後患，2024賽季高機率報銷。

令人意外的是，原先還剩下1年合約的伍德夫季末一度被放入釀酒人不續約名單，也傳出多隊有興趣對他提供複數年合約，不過繞了一圈後還是與老東家簽下2年合約。外界原認為釀酒人交易走王牌伯恩斯（Corbin Burnes）、不續留伍德夫後恐迎來大波動，如今簽回二當家、就算本季恐難投球，至少穩住後年的戰力地板。

釀酒人新主帥墨菲（Pat Murphy）對伍德夫的回歸表示期待，大讚他是隊史數一數二的強投；明星外野手葉力奇（Christian Yelich）也難掩興奮，「我熱愛跟他打球，投手丘上沒有比伍德夫更讓我信任的投手，他已經不斷在大場面證明自己，是一名很棒的競爭者、很棒的隊友，很高興他能回來。」

入選過2屆明星賽的伍德夫過去幾年一直是釀酒人的主力先發，和2021年國聯塞揚得主伯恩斯（Corbin Burnes）共組雙王牌，從2017年初登板以來，伍卓夫累積3.10防禦率排名聯盟第7，在釀酒人隊史投超過500局投手當中則是高居第1。

伯恩斯 手術 釀酒人

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